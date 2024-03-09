|
Spor

Trabzonspor - Fatih Karagümrük | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:01 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor - Fatih Karagümrük
Trabzonspor - Fatih Karagümrük

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Trabzonspor:
Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.
Fatih Karagümrük:
Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Bertolacci, Güven, Markao.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR


#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK listeyi paylaştı: Bu hastalıklardan birini geçirene emekli olacak! Malulen emeklilik şartları ve takvimi...