Trabzonspor - Fatih Karagümrük
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor:
Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.
Fatih Karagümrük:
Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Bertolacci, Güven, Markao.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR
#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
30 dakika önce