Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 1. dakikada Kruse attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 38 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin üstüne çıktı. Sarı-lacivertliler ise 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Trabzon'da tartışmalı pozisyon Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin ilk dakikasında sarı-lacivertliler 1-0 geçti.Karşılaşmanın 5. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Vedat Muriqi müdahale etti. Trabzonsporlu oyuncular bu müdahalenin elle yapıldığı iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Fakat hakem Ali Palabıyık, oyunu devam ettirdi.Sosyal medyada da gündem olan bu pozisyon, Muriqi'in topa kafayla ya da eliyle dokunduğu şeklinde taraftarları ikiye böldü.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf, Sorloth

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi.