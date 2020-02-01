Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 1. dakikada Kruse attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 38 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin üstüne çıktı. Sarı-lacivertliler ise 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf, Sorloth
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi.
Yorum