Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ayrıca mücadelenin dördüncü hakemi olarak da Bahattin Şimşek görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

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