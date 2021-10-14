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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Ali Şansalan

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ayrıca mücadelenin dördüncü hakemi olarak da Bahattin Şimşek görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

  • Yarın:
  • 20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
  • 16 Ekim Cumartesi:
  • 13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
  • 19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
  • 17 Ekim Pazar:
  • 13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
  • 16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
  • 16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
  • 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
  • 18 Ekim Pazartesi:
  • 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
  • 20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

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