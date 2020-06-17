Trabzonspor finalde: Fenerbahçe Ali Koç ile ikinci sezonu da kupasız kapattı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-1 kazanarak finale yükseldikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncularını kutlayan genç teknik adam, “Ciddi bir emek verdiler. Kazanarak tur atlamak bizim için mutluluk verici ama oyunla alakalı çok fazla konuşmayacağım. Süreçle alakalı daha hiçbir şeyi başarmadık. Daha gidecek yolumuz var. Kazanılacak çok kupa var. Ama daha bir şey başarmadık. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak, şampiyon olmak. İnşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Ama ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da finalist olarak kimin çıkacağını bilmiyoruz. Çıktığı zaman rakiple karşılaşacağız. Daha bir şey başarmış değiliz. 8 final maçımız var. Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak” diye konuştu. Deplasmanda 23 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyeti için de Çimşir, “Hem bize hem de oyuncu arkadaşlara nasip oldu. Kazanıp tur atlamak gerçekten güzel. Galibiyete taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.