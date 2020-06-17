Trabzonspor finalde: Fenerbahçe Ali Koç ile ikinci sezonu da kupasız kapattı

Ziraat Türkiye kupasında Trabzonspor, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fenerbahçe’yi bu kez de 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Rakibini deplasmanda 23 yıl sonra yenen bordo-mavillier, kupa finalinde Alanyaspor-Antalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak. Bu sezon Galatasaray’a 20 yıllık serisinin ardından Trabzonspor’a karşı da 23 yıllık yenilmeme serisi son bulan Fenerbahçe ise başkan Ali Koç ile 2. sezonunu da kupasız kapatmanın üzüntüsünü yaşadı.
Maça etkili başlayan Trabzonspor, 6. dakikada öne geçti. Ekuban’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sörloth’un şutunda Serdar Aziz’e çarpan top filelere gitti: 0-1. 42. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında Deniç Türüç yarım vole ile topu filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıya Fenerbahçe atak başlarken, savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, çabuk oynamaya çalışırken telaş yapınca hücum organizasyonlarında başarılı olamadı. 52’de Ekuban ile paslaşan Sörloth’un vuruşunda top auta çıktı. 54’de Mehmet Ekici’nin serbest vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 83. dakikada soldan Ekuban’ın ortasında bomboş durumdaki Sörloth topu filelere gönderdi: 1-2. 90+4’de sağdan Ndiaye’nin ortasında ceza sahası ön çizgisi önünden Novak maçın skorunu belirledi: 1-3.
Sörloth patlaması
- Ligde 5 maçtır suskun olan Trabzonspor’un golcüsü Aleksander Sörloth Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı. Bordo-mavili formayla 41 resmi maçta 27 kez fileleri sarsan Norveçli golcü, maçtan sonra yapıtoğı açıklamarda, “Bazen bazı maçlarda gol atamazsınız. Ben umudumu sürdürüp gol atmaya çalışıyorum. Böyle takım arkadaşlarına sahip olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara bir mutluluk armağan ediyorsak, bu bizi mutlu edecektir. Şimdi finaldeyiz. Umarım devamı da gelecek” dedi.
Emre kulübede atıldı
Fenerbahçe’de yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü. 24. dakikada Trabzonsporlu Sörloth ile saha kenarında atışan tecrübeli futbolcu önce sarı kart gördü. Norveçli golcünün “çok konuşma” ve “sus” şeklindeki hareketleri üzerine daha da kızan Emre ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla saha dışına gönderildi. Emre ligde cuma günü oynanan Kayserispor maçında da yedek kulübesindeyken sarı kart görmüştü.
Kazanılacak çok kupa var
- Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, tüm takımı tebrik ederek, “Daha gidecek yolumuz var. Kazanılacak çok kupa var. Ama daha bir şey başarmadık. Kazanıp tur atlamak gerçekten güzel. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-1 kazanarak finale yükseldikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncularını kutlayan genç teknik adam, “Ciddi bir emek verdiler. Kazanarak tur atlamak bizim için mutluluk verici ama oyunla alakalı çok fazla konuşmayacağım. Süreçle alakalı daha hiçbir şeyi başarmadık. Daha gidecek yolumuz var. Kazanılacak çok kupa var. Ama daha bir şey başarmadık. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak, şampiyon olmak. İnşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Ama ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da finalist olarak kimin çıkacağını bilmiyoruz. Çıktığı zaman rakiple karşılaşacağız. Daha bir şey başarmış değiliz. 8 final maçımız var. Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak” diye konuştu. Deplasmanda 23 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyeti için de Çimşir, “Hem bize hem de oyuncu arkadaşlara nasip oldu. Kazanıp tur atlamak gerçekten güzel. Galibiyete taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.
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