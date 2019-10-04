Trabzonspor fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor evinde ağırladığı İsviçre’nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalarak gruptaki ilk puanını aldı. Maçın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçerken her iki takım da açık bir futbolu tercih edince ciddi gol pozisyonları yaşandı. Dakikalar 20’yi gösterirken konuk takımın kullandığı serbest vuruşta Widmer’in kafa vuruşunda Basel 1-0 öne geçti. Golden 6 dakika sonra Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruşu Abdulkadir Parmak kullandı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top kalecinin müdahalesine rağmen filelere gidince Trabzonspor eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarıda iki takımın da orta alanda yaptığı mücadele sonuca yansıyacak pozisyonları getirmeyince 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Avdijaj’ın yerine Nwakaeme ile başlayan Trabzonspor, taraftarının desteğiyle oyun kontrolünü eline alırken savunma güvenliğini ön planda tuttu. Sosa’nın da oyuna girmesiyle hücum etkinliğini arttıran bordo-mavillier, zaman zaman savunmasında sıkıntılar yaşasa da hücum etkinliğini arttırarak rakip kalede gol aradı. 77. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin pasında kale alanında topla buluşan Sosa’nın vuruşunda top filelere gitti: 2-1. Golden 2 dakika sonra gelişen Basel atağında Okafor skorda yeniden eşitliği sağladı 2-2.

STURRİDGE İLK KEZ

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Sturridge dün ilk kez 11’de sahaya çıktı. İdman eksikliği ve sakatlığı nedeniyle fazla forma giyemeyen İngiliz golcü takıma verilen izin hakkını kullanmayarak tesislerde Basel maçına yönelik özel çalışma yaptı. Sturridge, dünkü maça ailesini de davet etti. Teknik direktör Ünal Karaman, Basel maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının 11’inden farklı 4 değişikliğe giderek Pereira, Sosa, Nwakaeme ile Kamil Ahmet’i dinlendirip, Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge’ye görev verdi. Stoper Hüseyin ise sağbekte görev yaptı.

Basel’den skandal paylaşım: Marmara’yı yok saydılar

Dünkü maç öncesi Basel’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda, Türkiye haritasının bir kısmının kesilmiş bir şekilde gösterilmesi büyük tepkiye yol açtı. Yayınlanan videoda Marmara Bölgesinin topraklarının yokmuş gibi paylaşılması skandal olarak değerlendirildi. Paylaşılan videonun hemen başında gösterilen Türkiye haritasında Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul’un bir kısmının olmadığı görüldü. İsviçre kulübünün paylaşılan videoya gösterilen tepkilerle ilgili bir özür dilememesi de tepki çekti.

Ağaoğlu’ndan hayırlı olsun ziyareti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’i ziyaret etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunarak başarılar dilediler.