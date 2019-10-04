Trabzonspor fırsat tepti
UEFA AVRUPA LİGİ

Trabzonspor fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi’ne Getafe yenilgisiyle başlayan Trabzonspor, kendi sahasında İsviçre temsilcisi Basel karşısında yenik duruma düştüğü maçta geri dönüş yaptı ancak sonunu getiremedi. Abdülkadir Parmak jeneriklik frikiği ve Sosa’nın golü bordo-mavili ekibe galibiyet için yetmedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor, Basel takımı ile berabere kaldı.

Trabzonspor, Basel takımı ile berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor evinde ağırladığı İsviçre’nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalarak gruptaki ilk puanını aldı. Maçın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçerken her iki takım da açık bir futbolu tercih edince ciddi gol pozisyonları yaşandı. Dakikalar 20’yi gösterirken konuk takımın kullandığı serbest vuruşta Widmer’in kafa vuruşunda Basel 1-0 öne geçti. Golden 6 dakika sonra Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruşu Abdulkadir Parmak kullandı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top kalecinin müdahalesine rağmen filelere gidince Trabzonspor eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarıda iki takımın da orta alanda yaptığı mücadele sonuca yansıyacak pozisyonları getirmeyince 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Avdijaj’ın yerine Nwakaeme ile başlayan Trabzonspor, taraftarının desteğiyle oyun kontrolünü eline alırken savunma güvenliğini ön planda tuttu. Sosa’nın da oyuna girmesiyle hücum etkinliğini arttıran bordo-mavillier, zaman zaman savunmasında sıkıntılar yaşasa da hücum etkinliğini arttırarak rakip kalede gol aradı. 77. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin pasında kale alanında topla buluşan Sosa’nın vuruşunda top filelere gitti: 2-1. Golden 2 dakika sonra gelişen Basel atağında Okafor skorda yeniden eşitliği sağladı 2-2.

STURRİDGE İLK KEZ

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Sturridge dün ilk kez 11’de sahaya çıktı. İdman eksikliği ve sakatlığı nedeniyle fazla forma giyemeyen İngiliz golcü takıma verilen izin hakkını kullanmayarak tesislerde Basel maçına yönelik özel çalışma yaptı. Sturridge, dünkü maça ailesini de davet etti. Teknik direktör Ünal Karaman, Basel maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının 11’inden farklı 4 değişikliğe giderek Pereira, Sosa, Nwakaeme ile Kamil Ahmet’i dinlendirip, Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge’ye görev verdi. Stoper Hüseyin ise sağbekte görev yaptı.


  • Basel’den skandal paylaşım: Marmara’yı yok saydılar
  • Dünkü maç öncesi Basel’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda, Türkiye haritasının bir kısmının kesilmiş bir şekilde gösterilmesi büyük tepkiye yol açtı. Yayınlanan videoda Marmara Bölgesinin topraklarının yokmuş gibi paylaşılması skandal olarak değerlendirildi. Paylaşılan videonun hemen başında gösterilen Türkiye haritasında Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul’un bir kısmının olmadığı görüldü. İsviçre kulübünün paylaşılan videoya gösterilen tepkilerle ilgili bir özür dilememesi de tepki çekti.
  • Ağaoğlu’ndan hayırlı olsun ziyareti
  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’i ziyaret etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunarak başarılar dilediler.

Kartal 90+3'te yıkıldı
Kartal 90+3'te yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere’nin Wolverhampton ekibini konuk etti. Siyah-beyazlılar, istekli görüntüsüne rağmen, sonuca gidemezken uzatmada yediği golle yıkıldı: 0-1. Sezon başından beri bir türlü istediği sonuçları alamayan ve istediği oyunu da bir türlü sahaya yansıtamayan Beşiktaş için bir nefes alma maçıydı Wolverhampton mücadelesi. Maç günü gelen sakatlık ve hastalık haberleri, zaten kadro dinamiğini bir türlü oturtamamış Beşiktaş için handikaptı. Özgüveni neredeyse eksilere inmiş Beşiktaş, diğer maçlara oranla karşılaşmaya istekli başladı. Zaten teknik heyetin cok hoşuna gidecek şekilde bol pas ve topa sahip olmayla ilk yarım saati geçti. Ancak sezon başından beri geride kalan 7 resmi maçta başarılamayan hücum organizasyonu bu bölümde de eksikti. Topu bir şekilde 3. bölgeye taşıyan siyah-beyazlılar, orada istediği pozisyonları üretemedi. Diyeceksiniz ki Burak, Nkoudou ve Diaby’nin yokluğunda bu normal degil mi? Hayır değil, çünkü onların olduğu maçlarda da hücumda da üretimin ne kadar düşük olduğunu gördük. Beşiktaş’ın kapalı savunmalar karşısında zorlanması, mevcut kadro yapısıyla kolay çözülmez. Ne bir Taliscası var ne de bir Sergen Yalçın’ı... Hal böyle olunca, gol beklentisi duran top ve şutlara kalıyor. Nitekim öyle de oldu. Beşiktaş, bulduğu ciddi pozisyonları kornerden buldu.Beşiktaş, ikinci yarıya da topa sahip olarak başladı. Bu yarıda gol arzusu daha çok vardı ancak kurulmak istenen baskı, 60’a kadar pozisyona dönüşmedi. Bu dakikalarda seyirci desteği ile gol arzusu daha da arttı.Diğer maçlarına oranla daha istekli oynayan Beşiktaş’ın en büyük sorunu olan pozisyon üretme ve tamamlama işi yine gerçekleşmedi. 90+’de Willy Bolly’nin attığı gol ise gecenin kötü bitmesine neden oldu. Avcı’ya protestoBeşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı’yı protesto etti. Wolverhampton Wanderers’ın 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, “Abdullah Avcı yere yatsana” ve “Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor” şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı.Beşiktaş’a 2 sakatlık 2 hastalık darbesiBeşiktaş’ta Burak Yılmaz riske edilmeyerek kadroya alınmazken, ardından üç futbolcunun rahatsızlık ve sakatlığı moralleri bozdu. Diaby, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı. Isınmak için sahaya çıkan N’Koudou da şiddetli migren sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Caner sahaya çıktı. Tyler Boyd ise son anda kadroya alınarak yedek kulübesinde bekledi. Maçın 27. dakikasında ise bu kez de Güven sakatlandı ve yerini Umut Nayir’e bırakmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekibin teknik heyeti, Slovan Bratislava maçında olduğu gibi savunma beklerini Douglas ve Rebocho’dan oluşturdu. Lig maçlarında bu mevkide tercih edilen Gökhan Gönül yedek beklerken, Caner ise son anda sakatlanan N’Koudou’nun yerine 11’e alınarak sol açıkta oynadı. Trabzonspor-Basel: 2-2

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