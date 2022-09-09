Spor Koita transferinin detayları belli oldu
TRANSFER

Koita transferinin detayları belli oldu

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiraladığı Fode Koita'nın maaşının 1 milyon 83 bin euro tutarındaki kısmını ödeyecek.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Fode Koitanın maaşının ne kadarını ödeyecek?
Koita eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü.

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'ya kiralanan Gineli futbolcu Fode Koita'nın transfer detaylarını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Fode Koita'nın Kasımpaşa'ya 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun, 2022-2023 sezonuna ilişkin alacaklarının 1 milyon 83 bin euroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadesine yer verildi.

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