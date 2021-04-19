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Trabzonspor, Galatasaray karşısında 'tarihi rekor' peşinde

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak bordo-mavililer, sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde dış sahada yenilmezlik rekoruna imza atmış olacak.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor, Galatasaray karşısında tarihi rekor peşinde
Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni bir rekora imza atmak için mücadele edecek. Dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe’ye karşı sezonun ilk yarısında yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, toplamda 14 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde dış sahada yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve yeni bir rekora imza atmış olacak.
Dış sahada daha iyi

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. Attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü.

  • Dış sahada 9 maçta kalesini gole kapadı
  • Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta kalesini gole kapadı. Newton döneminde 1 maçta kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı’yla ise 8 mücadelede kalesini gole kapadı. Dış sahada 17 gol atıp 10 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu gollerin 5’ini Avcı döneminde kalesinde görürken, rakip filelere ise 14 gol gönderdi.

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