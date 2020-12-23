SÜPER LİG

Trabzonspor-Galatasaray maçını kim yönetecek?

Derbi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Umut Meler

Halil Umut Meler

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Ramazan Keleş

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler


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