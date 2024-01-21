Trendyol Süper Lig 21. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği maçın VAR hakemi ise TFF tarafından açıklandı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Detaylar haberimizde.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçında, TFF VAR merkezinde hakem Özgür Yankaya görev yapacak.
Karşılaşmada, Alper Çetin ve Serkan Olguncan ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevini üstlenecekler.
Papara Park'ta saat 19.00 başlayacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.