|
Spor

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcı hakemler ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar olacak. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi kim? İşte detaylar.

13:02 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 13:03 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.
Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği maçın VAR hakemi ise TFF tarafından açıklandı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçında, TFF VAR merkezinde hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

Karşılaşmada, Alper Çetin ve Serkan Olguncan ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevini üstlenecekler.

Papara Park'ta saat 19.00 başlayacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.


Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler
Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Papara Park’ta bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek. Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.




#Trabzonspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
13 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak