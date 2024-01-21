Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Papara Park’ta bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek. Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.