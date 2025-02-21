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Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Haber Merkezi
19:4421/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor’da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor’da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına saat 15.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.






#Trabzonspor
#Süper Lig
#Gaziantep FK

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