Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında iki kez öne geçtiği maçta sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçına ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü Ekuban'ın yerine Obi Mikel maça 11'de başladı. Karaman, stoperde genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i yedek kulübesine çekerken Hosseini'ye görev verdi. Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan İvanildo Fernandes'in yerine Hüseyin Türkmen girdi.

Öte yandan baldırında ağrıları bulunduğunu söyleyen ancak çekilen MR'ı sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı tespit edilen Sturridge, 69. dakikada Donis Avdijaj'ın yerine oyuna girdi.

Gençlerbirliği'nde ise sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz, bu maçta forma giyemedi.

Karşılaşmada ilk pozisyon ev sahibi ekipten geldi. 10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi. Baskılı oyun golü getirdi. 17. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0. KArşılaşmanın 28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu müthiş kurtardı. Gençlerbilriği, 44. dakikada beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor, 57. dakikada Alexander Sörloth'ün penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Ahmet Oğuz'un ceza sahası içinde Anthony Nwakaeme'ye müdahalesi sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı verdi. Penaltıda meşin yuvarlağı başına geçen Norveçli golcü, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere yolladı. Gençlerbirliği, 84. dakikada Stephane Sessegnon'un golüyle maçta bir kez daha eşitliği yakaladı: 2-2.



