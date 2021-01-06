Trabzonspor'a 3 puanı Ekuban getirdi

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ekuban attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26'ya yükseltirken Göztepe ise 19 puanda kaldı.

Gelecek hafta bordo-mavililer BAY geçecek. Göztepe ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

İlk 11'de tek değişiklik

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Brezilyalı oyuncu Flavio'yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.