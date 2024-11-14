Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 3 ve 6'ya 3 çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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