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Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

20:0114/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 3 ve 6'ya 3 çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.






#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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