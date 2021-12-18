Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Cornelius hem attı hem de asist yaptı

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti. Mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan Cornelius, karşılaşmada öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükseltti. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Gelecek hafta bordo-mavili takım deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.