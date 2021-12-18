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Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Geride bıraktığımız hafta deplasmanda Antalyaspor 2-1 kaybeden bordo-mavili ekip, kaldığı yerden devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Hatayspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Cornelius karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Cornelius hem attı hem de asist yaptı

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti. Mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan Cornelius, karşılaşmada öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükseltti. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Gelecek hafta bordo-mavili takım deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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