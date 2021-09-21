Trabzonspor için fırsat ​

Trabzonspor’da gerek Avrupa maçlarında gerekse lige girişteki oyun temposu az da olsa geriye gitti. Ancak bordo-mavililer kazanmasını biliyor ve ligin zirvesini Beşiktaş ile paylaşıyor. Rakipleri Avrupa gruplarında mücadele ederken bu haftaları kayıpsız geçmek önemli. Belli ki Avrupa dönüşleri İstanbul’un 3 büyüğü için de problem olacak. O nedenle Trabzonspor bunu fırsata çevirmeli ve bir şekilde rakipleri Avrupa serüvenini bitirmeden toplayabildiği kadar puan toplamalı. Yapabiliyorsa rakipleriyle puan farkını açmalı. Yoksa, herkes Avrupa hikayesini bitirip lige döndüğü zaman işler şimdiki kadar kolay olmayabilir.

Bir de çok Nwakaeme-Bakasetas odaklı bir takım haline geliyor Trabzonspor. Hal böyle olunca bu oyuncuların cezalı ya da sakat olması takımı fazlasıyla etkileyecek gibi duruyor. O yüzden, etki ve sorumluluk takımın geneline yayılmalı. Takım oyuncu odaklı bir hal almadan Abdullah Avcı payları dağıtmalı.