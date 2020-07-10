Trabzonspor için kritik gün 16 Temmuz

Bordo-mavili kulübün Avrupa kupalarından men edilmesine yaptığı itiraz, 16 Temmuz'da CAS'ta görüşülecek.
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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’un UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından bir yıl men cezasının iptali için yaptığı başvurunun ardından duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan bordo-mavililerin, CAS’a yaptığı itirazın ardından duruşma tarihi belli oldu. CAS’tan yapılan son duyuruya göre duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.
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