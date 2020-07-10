Trabzonspor için kritik gün 16 Temmuz

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’un UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından bir yıl men cezasının iptali için yaptığı başvurunun ardından duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan bordo-mavililerin, CAS’a yaptığı itirazın ardından duruşma tarihi belli oldu. CAS’tan yapılan son duyuruya göre duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

UEFA Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verdi UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile Trabzonspor’u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti.UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor’un 2016’da yaptığı finansal anlaşmaya (FFP) uymadığı ortaya çıkmıştır. Avrupa bileti alacağı önümüzdeki 2 sezonun 1’inden men edilmiştir. Eğer kulüp, 2019 yılı mali raporlarında gerekli şartları gerçekleştirebilseydi, ceza verilmeyecekti" denildi.Bordo-mavili ekibin bu kararla ilgili CAS’a gideceği öğrenildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada taraftarlara seslendi. Ağaoğlu şunları söyledi;CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil.Futbol dünyasından ilk tepkiler;-Zeki Uzundurukan: “Ligler başlayacakken, TS sözleşmeler için masaya otururken, takım liderken, böyle bir cezanın açıklanmasını manidar buluyorum."-Selahattin Kınalı: "Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 40 M €'luk pastayı Trabzonspor'a yedirmek istemeyenler harekete geçti."Trabzonspor CAS'a başvuracakUEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını açıkladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." Bu gönderiyi Instagram'da gör TVNET #4X4Futbol yorumcusu @erdallhos , Instagram canlı yayınında bordo mavili taraftarları umutlandıran detayı açıkladı. Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (3 Haz, 2020, 11:27öö PDT)



