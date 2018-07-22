Trabzonspor İranlı stoperin transferini bitirdi

Trabzonspor, İranlı futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo mavililer İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferini açıklamasının ardından bir diğer İranlı oyuncu Majid Hosseini'nin transferiyle ilgili de resmi açıklama yaptı.

Dün özel olarak duyurduğumuz transfer haberinin ardından bugün Transfermarkt sitesi de oyuncunun profil sayfasını güncelledi ve Majid Hosseini'nin güncel takımının Trabzonspor olduğunu belirtti.

Öte yandan sözleşme bilgisine göre 23 yaşındaki stoper Trabzonspor'a 2+1 yıllık imza attı.