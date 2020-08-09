Trabzonspor Jose Sosa’dan haber bekliyor

İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kaptan Jose Sosa’dan gelecek cevabı bekliyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa’nın takımın en önemli parçası olmaya devam edeceğine inandığını belirterek, futbol oynamaya devam etmesi halinde yeniden Trabzonspor’u tercih edeceğini söyledi.

Bordo-mavili futbolcularla ilgili kendilerine herhangi bir teklif gelmediğinin altını çizen Ağaoğlu, “Trabzonspor’un her futbolcusu değerlidir ve transfer edilmeye değerdir ama şu ana kadar bu konuda bir tekli gelmedi” dedi.