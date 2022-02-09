Spor Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak
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Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak

Süper Lig'in lideri Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında, karaborsa bilet satışı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor, karaborsa bilet satanlar için suç duyurusunda bulunacak
Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışının yapıldığının tespit edildiğini, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin kanuna aykırı şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz. Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geri bildirimde bulunabilirler."
  • Trabzonspor Kulübünün hafta başında satışa çıkardığı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri aynı gün tükenmişti.

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