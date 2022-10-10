Spor ÖZET | Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0
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ÖZET | Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile evinde 0-0 berabere kaldı. Bordo mavililer liderlik şansını kaybettiği maçın sonunda 17 puanla 7. sırada yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Kasımpaşa maç özeti izle
Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Trabzonspor, 9. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

29. dakikada Eysseric’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Uğurcan sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40.dakikada Hugo’nun ceza sahası dışından vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

57.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı, topu Hamsık’e bıraktı. Bu oyuncunun beklete vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’dan döndü.

79. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Umut Bozok’un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gomez’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Trabzonspor’un sağ taraftan kullandığı fual atışında savunmadan seken topu önüne alan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.
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