Trabzonspor-Kayserispor: 4-2

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başararak puanını 56'ya yükseltti.

Gol düellosu şeklinde geçen maça hızlı başlayan taraf Trabzonspor olurken, 16. dakikada Sosa ve 20. dakikada da Yusuf'un golleriyle 2-0 öne geçti. Kayserispor'un bu gollere cevabı ise 32. dakikada Hasan Hüseyin ile geldi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarının 64. dakikasında Kayserispor Hasan Hüseyin'in golüyle maçta eşitliği yakalarken bu gole Trabzonspor'un cevabı 1 dakika sonra Abdülkadir ile geldi. Maçta dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise saheneye çıkan Novak attığı golle skoru 4-2'ye egtirdi ve müsabaka da bu sonuçla tamamlandı.