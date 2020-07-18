Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman?

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.

Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.

Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beINSports 2'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un gözü kulağı CAS'ta: Karar iki hafta sonra 2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor cephesinde hazırlanan güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yapıldı ve CAS'a başvuruldu.Trabzonspor'un CAS kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Video konferans yöntemiyle bugün görüşülen davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil birçok yönetici katıldı.Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak. Saat 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, Bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.Video: Taraftarlardan Hüseyin Çimşir'e: Allah için bu takımı şampiyon yapın

Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Konyaspor'un muhtemel 11'i