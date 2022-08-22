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Trabzonspor Kopenhag maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi, saat kaçta, Hamsik ve Bakasetas oynayacak mı?
Trabzonspor Kopenhag maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta, hangi spiker anlatacak, maçın hakemi kim?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Kritik maç saat 22.00'de başlayacak. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda?

Trabzonspor'un Kopenhag ile Akyazı Stadı'nda oynayacağı bu kritik maç Exxen'den yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı Exxen Spor paketini satın alarak izleyebilecekler. Maçın spikerinin Gökhan Abdik olacağı öğrenildi.

Hamsik ve Bakasetas bu maçta oynayabilecek mi?

  • Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı Süper Kupa Finali'nde sakatlanan, Süper Lig'de ilk 3 maçı ve Kopenhag ilk maçını kaçıran Hamsik'in bu maçta oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Yıldız orta sahanın, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşerek bu kritik maçta forma giymek istediğini söylediği belirtiliyor. Diğer taraftan Antalyaspor maçında devre arası kenara gelen ve kasığında ağrı hisseden Bakasetas'ın MR sonucunun temiz çıktığı öğrenilirken, bu maçta risk alıp alınmayacağına teknik ekibin karar vereceği öğrenildi.

Trabzonspor Kopenhag'ı elerse kasasına ne kadar para girecek?

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Trabzonspor, turu geçmesi halinde kasasına yaklaşık 15.6 milyon Euro katılım payı, 2.4 milyon Euro yayın havuzu geliri, katsayıya göre 1.1 milyon Euro, totalde 19.4 milyon Euro'yu kasasına koyması bekleniyor. Bordo-mavililer elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek ve kasasına yaklaşık 9.4 milyon Euro koyacak.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

  • Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Dorukhan Toköz, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny Semedo, Mahmoud Trezeguet, Andreas Cornelius

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