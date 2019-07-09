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Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda buluştu

Trabzonspor’u takip eden gazeteciler, yeni sezon öncesi bir araya geldi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından organize edilen kahvaltıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken Trabzon da ilk kez böyle bir uygulama yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mercan Korupark’ta düzenlenen buluşmanın ardından gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mercan Korupark’ta düzenlenen buluşmanın ardından gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor muhabirlerinin, milyonlarca taraftarı bulunan bordo-mavili takımın haberlerini kamuoyuna en iyi ve doğru şekilde aktarmak için yaz-kış, sıcak-soğuk demeden çalıştığına dikkat çekti. Başkan Kılıç, “Bizim görevimiz kamuoyunu en hızlı, en doğru ve tarafsız şekilde aydınlatmak. Bu kutsal görevi yaparken Trabzonspor muhabirleri olarak yine birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bordo-mavili takımı takip eden gazeteciler, çalışma koşullarının da masaya yatırıldığı buluşmada, gelecek hafta Avusturya’da yapılacak olan Trabzonspor’un 2. hazırlık kampının planlaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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