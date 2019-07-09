Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda buluştu

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor muhabirlerinin, milyonlarca taraftarı bulunan bordo-mavili takımın haberlerini kamuoyuna en iyi ve doğru şekilde aktarmak için yaz-kış, sıcak-soğuk demeden çalıştığına dikkat çekti. Başkan Kılıç, “Bizim görevimiz kamuoyunu en hızlı, en doğru ve tarafsız şekilde aydınlatmak. Bu kutsal görevi yaparken Trabzonspor muhabirleri olarak yine birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bordo-mavili takımı takip eden gazeteciler, çalışma koşullarının da masaya yatırıldığı buluşmada, gelecek hafta Avusturya’da yapılacak olan Trabzonspor’un 2. hazırlık kampının planlaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.