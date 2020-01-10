Trabzonspor-Partizan Tiran: 1-0

Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan müsabakada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22'nci dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in maç sonu açıklamaları;
- “Özellikle ilk yarı ikinci yarının başı da dahil ne istediğini bilen, hareketliliği olan takım gördük. Antrenmanlarda çok çalışma imkanı olmadı. Onları yapma istekleri arzularını sahada görünce insan mutlu oluyor. Arkadaşlıkları, konsantrasyonları çok iyiydi. Artılarımız çok daha fazlaydı. Eksilerimiz yok mu var. Onları aza indirip artıları çoğaltmamız lazım” “Bildiğimiz oyuncularımız vardı. Alttan görmek istediğimiz oyuncular vardı. Onların ağabeyleri ile beraber burada zorluğa nasıl direnç vereceklerini görmek istiyorduk. Kalabalık oyuncu topluluğu ile geldik. Hepsine şans vermeye çalıştım. Gayet iyi geçtiğini düşünüyorum” “Novak, Yusuf ve Uğurcan bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta takımla beraber başlayacaklarını düşünüyorum. Bunun garantisi yok. Ama önümüzde ki hafta başlarlar diye düşünüyorum”
⏱️ 90' Karşılaşma sona erdi. Trabzonspor 1-0 Partizan Tiran pic.twitter.com/e9Tl2UCyVF
⏱️ 90' Karşılaşma sona erdi. Trabzonspor 1-0 Partizan Tiran pic.twitter.com/e9Tl2UCyVF— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 10 Ocak 2020
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