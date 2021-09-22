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Trabzonspor rekor peşinde

Süper Lig'de oynadığı son 20 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Konya deplasmanına hem 3 puan hem de yeni bir rekor için gidiyor. Trabzonspor, Konya deplasmanından da puan ile ayrılırsa, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor rekor peşinde
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig’in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve ve 1 beraberlik alarak 13 puanla averajla Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın kritik Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Yeni rekor kırılacak

Bordo-mavili takım, sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde 1981 ve 1982 yılları arasında elde ettiği 20 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini geçerek yeni bir rekora imza atmış olacak. 1981-82 sezonunda deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, 1982-83 sezonunda ise seriye devam etmişti. 1982-83 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yapılan bakım ve inşaat çalışmaları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçlarını deplasmanda oynamıştı.

  • Trabzonspor kaybetmiyor
  • Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor kulüp tarihindeki yeni rekorlara da imza atıyor. Bordo-mavililer, Konya deplasmanından da puan ile ayrılırsa, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde edecek. Trabzonspor’un dış sahadaki yenilmezlik serisi 7 Kasım 2020’de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından başlamıştı. Bu maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlikle elde eden Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde seriyi sürdürmek istiyor.

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