Trabzonspor rekor peşinde

Süper Lig’in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve ve 1 beraberlik alarak 13 puanla averajla Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın kritik Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Yeni rekor kırılacak
Bordo-mavili takım, sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde 1981 ve 1982 yılları arasında elde ettiği 20 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini geçerek yeni bir rekora imza atmış olacak. 1981-82 sezonunda deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, 1982-83 sezonunda ise seriye devam etmişti. 1982-83 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yapılan bakım ve inşaat çalışmaları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçlarını deplasmanda oynamıştı.
- Trabzonspor kaybetmiyor
- Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor kulüp tarihindeki yeni rekorlara da imza atıyor. Bordo-mavililer, Konya deplasmanından da puan ile ayrılırsa, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde edecek. Trabzonspor’un dış sahadaki yenilmezlik serisi 7 Kasım 2020’de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından başlamıştı. Bu maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlikle elde eden Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde seriyi sürdürmek istiyor.
“Kazanıp dönüyoruz” 👊 pic.twitter.com/br64QbVtWI
“Kazanıp dönüyoruz” 👊 pic.twitter.com/br64QbVtWI— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2021