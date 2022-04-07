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Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor

Süper Lig’de 71 puanla ligin lideri olan Trabzonspor, 40 puanla ligin 14’üncü sırasındaki Gaziantep FK’nın konuğu olacak. 23 haftadır liderliği bırakmayan bordo mavili ekip, 2 haftadır puan kaybettiği deplasmanlardan bu kez kayıpsız dönmek istiyor.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor
Trabzonspor Süper Lig'de 71 puanla lider durumda

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32’nci haftasında şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor, Gaziantep FK’ya deplasmanda konuk oluyor. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 13 puan fark bulunan Karadeniz ekibi, ligin bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğa erişmek için hem puan hem de zaman kaybetmek istemiyor.

2 deplasman maçında puan kaybı

Karadeniz fırtınası bu sezon deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın 10’undan galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, son 2 deplasman maçı olan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında puan kaybı yaşamıştı. Ligdeki en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe ile arasındaki makası açmak isteyen bordo mavili takım Gaziantep deplasmanından zaferde dönmeyi hedefliyor.

5 müsabakada yenilmedi

Süper Lig’de bugüne kadar 5 kez karşılaşan ekiplerden Trabzonspor’un 3 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor. 2019-2020 sezonunda Süper Lig’e çıkan rakip ekibe bugüne kadar hiç yenilmeyen Karadeniz fırtınası, bugüne kadar Gaziantep deplasmanında oynadığı karşılaşmaların ikisinde de berabere kaldı.

Avcı'nın Gaziantep FK karnesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyeri boyunca 5 kez karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor’da görev aldığı dönemde 2 kez Gaziantep FK karşısına çıkan Avcı, 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Süper Lig’de Beşiktaş’ta görev aldığı dönemde karşılaştığı ekibe 1 kez yenilen Avcı, geçmişte hocalığını yaptığı Başakşehir’in TFF 1'inci Lig’de olduğu dönemde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Avcı Bulut'a karşı üstün

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kariyerleri boyunca 7 kez karşılaştı. Avcı 5, Bulut ise 1 müsabakada galibiyet alırken 1 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Ligde son olarak ilk devrede karşılaşan hocalardan Avcı, Trabzon’da oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Önemli 3 oyuncu cezalı

Trabzonspor, yarın oynayacağı karşılaşmaya takımın önemli 3 oyuncusunun sarı kart cezalı olması nedeniyle yoksun çıkacak. Sahadaki yüksek enerjisi nedeniyle taraftarların ‘Pire’ ve ‘Ciğersiz’ lakabını taktığı Siopis ile Bakasetas’ın yanında, son haftalarda attığı gollerle göz dolduran Djaniny yarınki karşılaşmada yer almayacak. Sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Trondsen ise yarınki karşılaşmanın kadrosunda olmayacak.

Orta saha değişiyor

Önemli oyuncuların eksikliği nedeniyle bordo mavililerin yarınki karşılaşmada savunma ve orta sahası yeniden şekillenecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı’nın orta sahada Bakasetas ve Siopis’in yokluğuyla oluşan boşluğu, Marek Hamsik-Abdülkadir Ömür-Dorukhan Toköz ile doldurması bekleniyor. Savunmanın kemik oyuncusu Hugo ile genç yıldız Ahmetcan Kaplan’ın iyileşmesiyle savunmada oyuncu zenginliği yaşanırken, Beşiktaş maçında iyi not alan Denswil ile Hüseyin Türkmen’in ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Muhtemel 11

Trabzonspor’un yarın oynanacak Gaziantep FK karşılaşması muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan, Peres, Denswil, Türkmen, Puchacz, Hamsik, Dorukhan, Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius."


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