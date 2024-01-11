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Spor

Trabzonspor - Samsunspor | Canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Samsunspor'u ağırlıyor. Bordo-mavililer Karadeniz derbisinde galip gelmek istiyor. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Samsunspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

19:02 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:08 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bordo-mavililer derbide galip gelmek istiyor.
Bordo-mavililer derbide galip gelmek istiyor.

Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.


Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.
Samsunspor:
Okan, Haluk Mustafa, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Holse, Muhammed, Emre, Mouandilmadji.

#Trabzonspor
#Samsunspor
#Süper Lig
16 saat önce
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