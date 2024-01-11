Bordo-mavililer derbide galip gelmek istiyor.
Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.
Samsunspor:
Okan, Haluk Mustafa, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Holse, Muhammed, Emre, Mouandilmadji.
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16 saat önce