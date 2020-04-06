Trabzonspor şehirden ayrılan iki futbolcusunu açıkladı

Trabzonspor Kulübü, futbol A takımına 2 Mayıs cumartesi gününe kadar izin verildiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ligde, bordo mavili ekip, futbolcularına 2 Mayıs cumartesi gününe kadar izin verdiğini, Alexander Sörloth'un Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler'in Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrıldığını bildirdi.

Trabzonspor'un internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;