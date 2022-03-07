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Trabzonspor seriyi bozamadı

Süper Lig’in 28’inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibinin 24 yıldır ligde evinde yenilmeme serisini bozamadı. Fırtınanın tek golünü atan Nwakaeme, Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye karşı 100’üncü golünü atarak tarihe geçti.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspor seriyi bozamadı
Trabzonspor, rakibinin 24 yıldır ligde evinde yenilmeme serisini bozamadı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28’inci haftasında ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe 131’inci kez karşılaştı. 19 hafta önce liderliği elinden aldığı rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo mavililer puanını 67’ye yükseltti. Rakipler sahada 1 puanla ayrılırken bu sonuçla Trabzonspor, Fenerbahçe’nin 3 maçlık galibiyet serisini de bozdu. Süper Lig’de 12 haftadır yenilmeyen Karadeniz fırtınası, 1997 yılından beri ligde evinde yenemediği rakibinin 24 yıldır süren yenilmezlik serisini bozamadı. Bordo mavililerin derbideki tek golünü 22’nci dakikada Nijeryalı yıldız Antony Nwakaeme kaydetti.

Trabzonspor tarihine geçti

Andreas Cornelius’tan sonra takımında en fazla gol atan Antony Nwakaeme, dün akşam bordo mavili formayla ligdeki 10’uncu golüne imza attı. Rakip ekibin 10 kişi kaldığı karşılaşmanın 22’nci dakikadasında Abdülkadir'den aldığı pası köşe filelere gönderen Nwakaeme, Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye karşı 100’üncü golünü atarak bordo mavili kulübün tarihine geçti. '4 büyük' olarak tanımlanan ekiplerden Galatasaray’a 3, Beşiktaş’a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan golcü oyuncu, ligde 7 kez karşılaştığı Fenerbahçe’ye de ilk golünü attı.

Ahmetcan ilk maçına çıktı

Kıran kırana geçen mücadelede bordo mavililerin altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, rakip ataklara kritik anlardaki müdahalesiyle büyük beğeni aldı. Bordo mavili takımda 7 Süper Lig maçında 371 dakika forma giyen genç oyuncu, ligin ilk yarısında Trabzonspor’un evinde 3-1 galip geldiği karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Savunmanın as oyuncusu Vitor Hugo’nun sakatlanmasından sonra Abdullah Avcı’nın ilk 11’de değerlendirdiği genç yıldız kariyerinde ilk kez Fenerbahçe’ye karşı oynadı.

Gönülleri fethetti

Genç stoper, karşılaşmanın 35’inci dakikasında Fenerbahçeli Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan’ın çevirdiği topla buluşan Serdar Dursun’un şutunu kale çizgisinde kafa vuruşuyla engelledi. Mucizevi bir kurtarışa imza atan ve taraftarların gönlünü fetheden genç yıldız, Fenerbahçe karşısındaki ilk sınavından başarıyla ayrıldı. Karşılaşma sonunda Trabzonspor’un savunma oyuncusu Denswil de, “Ahmetcan birçok maç oynadı ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aslında bu takımımızın kadro kalitesinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor” sözleriyle takım arkadaşını övdü.

Yorumcular ikiye bölündü: İrfan Can'a çıkan kırmızı kart için kim ne dedi?
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 18. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin Siopis'e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük pozisyonu devam ettirirken VAR'dan uyarı geldi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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Pozisyonu izlemeye giden Zorbay Küçük, İrfan Can'a direkt kırmızı kartını gösterdi ve sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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Peki spor yorumcuları, sarı-lacivertlilerin itiraz ettiği pozisyon hakkında ne dedi?
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Erman Toroğlu: İrfan Can Kahveci'nin destek ayağı yerde. Bastıktan sonra ayağını çekebilir. Bu kesinlikle kırmızı kart.
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Bülent Yıldırım: Asla bir kırmızı karttan bahsedemeyiz. Yanlış karar.
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Tümer Metin: İrfan Can çok geç kaldırdı ayağını. İrfan Can'ın basmasını atmadan geçseydi, 'atılması gerekirdi' derdim.
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Deniz Çoban: Kırmızı kart yanlış karar. Mpoku'nun Pjanic'e benzer şekilde bastığı Konyaspor - Beşiktaş maçındaki hakem Mete Kalkavan'dı. Çok ilginç. Kırmızı kart göstermedi. Bugün ise VAR'a çağırdı.
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Abdullah Yılmaz: İrfan Can, Siopis'in yerdeki bacağının kaval kemiğine acımasızca ve hedefleyerek basıyor. Tartışmasız kırmızı kart.
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Ahmet Çakar: İrfan Can'ın kırmızı kartı yanlış
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Reha Kapsal: Kırmız kart
Yorumcular ikiye bölündü: İrfan Can'a çıkan kırmızı kart için kim ne dedi?
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin maçta gördüğü kırmızı kart karşılaşmanın en çok konuşulan konusu oldu.

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