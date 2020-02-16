Trabzonspor-Sivasspor: 2-1

Ligin 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Sivasspor Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele bordo mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Sörloth ve 43'te kendi kalesine Caner Osmanpaşa attı. Konuk ekibin tek golü 90+3'te Yatabare'den geldi.

Bir maç eksiği bulunan Karadeniz ekibi bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti ve zirvenin yeni sahibi oldu. Sivasspor ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'in yeni lideri Trabzonspor pic.twitter.com/IviGx8SfSL — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Şubat 2020

Maçın önemli anları

GOL!

4. dakikada Ndiaye’nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa’nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

GOL!

43. dakikada Sosa’nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth’ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0

48. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

66. dakikada Fernandes'in pasıyla topla buluşan, Claudemir'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yumrukladı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

76. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Sosa'nın kullandığı serbest atışta kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda kornere çıkardı.

GOL!

90+3. dakikada Yasin Öztürk'ün sağ taraftan kale sahası içine gönderdiği topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-1



