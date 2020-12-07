Trabzonspor-Sivasspor (CANLI)

Evinde Sivasspor ile oynadığı son 5 maçın 4'ünde kazanan Trabzonspor, bu haftaki karşılaşmaya ise Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle çıktığı iki maçı da gol yemeden kazanarak geliyor. Bordo mavililerin Aralık 2017'den bu yana gol yemeden kazandığı üç maçlık bir serisi bulunmuyor.

Trabzonspor'un 11'i;

Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Afobe

Sivasspor'un 11'i;