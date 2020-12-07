SÜPER LİG

Trabzonspor-Sivasspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trabzonspor-Sivasspor

​Trabzonspor-Sivasspor

Evinde Sivasspor ile oynadığı son 5 maçın 4'ünde kazanan Trabzonspor, bu haftaki karşılaşmaya ise Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle çıktığı iki maçı da gol yemeden kazanarak geliyor. Bordo mavililerin Aralık 2017'den bu yana gol yemeden kazandığı üç maçlık bir serisi bulunmuyor.

Trabzonspor'un 11'i;

  • Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Afobe

Sivasspor'un 11'i;

  • Samassa, Ziya, Camara, Appindangoye, Caner, Cludemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Gradel, Yatabare

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