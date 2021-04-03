Spor Trabzonspor Sivastan bir puanla dönüyor
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor Sivas'tan bir puanla dönüyor

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Sivastan bir puanla dönüyor
İki takım futbolcularının maçtaki hava topu mücadelesi.

Ligin 32. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 0-0 berabere bitti.

Bordo-mavili takımda Berat Özdemir ve Afobe sakatlıkları, Djaniny ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

  • Trabzonspor berabere biten maçın ardından puanını 56'ya, Sivasspor ise 41'e yükseltti.

Maçın önemli anları

13. dakikada Boyd’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.

32. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.

33. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90 3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Kayseri'de puanlar paylaşıldı
SPOR
Kayseri'de puanlar paylaşıldı


Abone Ol Google News
Kanal trafiği normale döndü

Kanal trafiği normale döndü

​Tüm gemilerin geçişi tamamlandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.
İstiklal Caddesinde turist yoğunluğu

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

​Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi bu ay Türkiye'de olacak.

Endişelendiren görüntü için uzmanlardan açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.