Trabzonspor Sivas'tan bir puanla dönüyor

Ligin 32. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 0-0 berabere bitti.

Bordo-mavili takımda Berat Özdemir ve Afobe sakatlıkları, Djaniny ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Trabzonspor berabere biten maçın ardından puanını 56'ya, Sivasspor ise 41'e yükseltti.

Maçın önemli anları

13. dakikada Boyd’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.

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32. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.

33. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90 3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

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Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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