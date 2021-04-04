Spor Trabzonspor son 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini elde etti
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor son 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini elde etti

Süper Lig’in 32. haftasında DG Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte 37 sezon sonra deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor son 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini elde etti
Trabzonspor ligde 4. sırada bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon iç sahaya göre dış sahada daha iyi bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, ligde topladığı 56 puanın 31’ni deplasmanda oynadığı maçlarda elde ederken, evinde ise 25 puan topladı. Rakiplerine misafir olduğu 16 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


Deplasmanda 13 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Sivasspor karşısında elde ettiği beraberlikle birlikte deplasmandaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Bordo-mavililer, söz konusu seri ile birlikte son 37 sezonun en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Karadeniz temsilcisi, şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 11 mücadeleden ise beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda 14 karşılaşmada yenilmezlik serisi yakalamıştı.
Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor, Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, 10 Kasım 2020’de göreve gelmesinin ardından deplasmanda oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Avcı öncesi dış sahada oynadığı 4 müsabakada 3 puan çıkarabildi. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı’nın gelişi sonrasında ise 28 puan elde ederek bu sezon konuk olduğu karşılaşmalarda 31 puan topladı. Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini Eddie Newton döneminde Fenerbahçe karşısında almıştı.


  • Dış sahada 8 maçta kalesini gole kapadı
  • Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta kalesini gole kapadı. Newton döneminde 1 maçta kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı’yla ise 7 mücadelede ağlarını gole kapadı. Dış sahada 17 gol atıp 10 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu gollerin 5’ni Avcı döneminde kalesinde görürken, 14 gol ise rakip filelere gönderdi.

Trabzonspor Sivas'tan bir puanla dönüyor
SPOR
Trabzonspor Sivas'tan bir puanla dönüyor

Ahmet Ağaoğlu: Djaniny’in eksikliği hissedildi
SPOR
Ahmet Ağaoğlu: Djaniny’in eksikliği hissedildi


Abone Ol Google News
Aynı kadın yine olay çıkardı

Aynı kadın yine olay çıkardı

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.
Beyaza büründü

Beyaza büründü

Deniz yüzeyinde korkutan görüntü.
Yok olma tehlikesi

Yok olma tehlikesi

Gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybediyor.

Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert tepki.

103 emekli generalin darbe imasında bulunduğu bildiriye karşı mesaj.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

Askeri vesayetin yaşayan son temsilcileri 'darbe' imasında bulundu.

Sızan veriler satışa çıktı bile

Sızan veriler satışa çıktı bile

​Türkiye nüfusunun dörtte birinin bilgileri korsanların elinde.

​Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan amirallere tokat gibi cevap.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji İstanbul ve bazı illeri uyardı.

Numan Kurtulmuş'tan, sözde bildiriyi yayınlayanlara sert tepki.

​İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan emekli amirallere destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.