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Spor

Trabzonspor taraftarından Ahmet Ağaoğlu'na geri dön mesajı

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan, Ahmet Ağaoğlu için Trabzonspor taraftarı kampanya başlattı. Geçtiğimiz günlerde başkanlıktan istifa ettiğini açıklayan Ağaoğlu için taraftarlar #AğaoğluYeniden diyerek destek mesajlarını ilettiler.

00:02 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan, bordo-mavili ekibe 4 kupa kazandıran başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde başkanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Trabzonspor'un 25-26 Mart döneminde seçime gideceği açıklanmıştı.

Taraftarlardan Ağaoğlu için destek mesajları

Bu tablonun ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden şampiyon başkan için destek hashtag açtı. Taraftarlar #AğaoğluYeniden diyerek Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden başkan olmasını istediklerini belirtiler. Bu hashtag kısa sürede Twitter'da üst sıralara yükseldi.

İşte o tweetlerden bazıları:






#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#seçim
1 saat önce
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Trabzonspor taraftarından Ahmet Ağaoğlu'na geri dön mesajı
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