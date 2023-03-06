Trabzonspor taraftarından Ahmet Ağaoğlu'na geri dön mesajı

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan, bordo-mavili ekibe 4 kupa kazandıran başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde başkanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Trabzonspor'un 25-26 Mart döneminde seçime gideceği açıklanmıştı.

Taraftarlardan Ağaoğlu için destek mesajları

Taraftarlardan Ağaoğlu için destek mesajları

Bu tablonun ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden şampiyon başkan için destek hashtag açtı. Taraftarlar #AğaoğluYeniden diyerek Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden başkan olmasını istediklerini belirtiler. Bu hashtag kısa sürede Twitter'da üst sıralara yükseldi.