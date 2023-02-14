Trabzonspor tarihinin en zor maçına çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Avrupa Konferans Ligi playoff turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında Basel karşısında tarihinin en zorlu müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor. Yaşanan deprem afetinin gölgesinde zor bir maça çıkacak olan bordo-mavili takım, müsabakaya büyük bir hassasiyetle hazırlanıyor. Yayıncı kuruluşun alacağı reklam gelirleri dahil maçtan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde yaraların sarılması için AFAD'a bağışlanacak.





Zorlu hazırlık süreci

Teknik direktör Abdullah Avcı da yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan takımını zorlu müsabakaya hazırlamaya çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına acıların ve yaraların bir nebze sarılmasına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.





Renk ayrımı olmadan...

Trabzonspor, Twitter hesabından kaptan Uğurcan Çakır'ın yer aldığı bir video yayınlayarak, renk ve arma ayırmaksızın tüm takım taraftarlarını Basel maçına çağırdı. Galatasaray ve Beşiktaş, "Gelin #HepBirlikte bordo mavi olalım!" yanıtını verirken, Fenerbahçe ise, "Tek yürek ve #HepBirlikte orada olacağız!" ifadeleriyle cevapladı. Trabzonspor taraftarları maça siyah giyinip gelecek.





Ayrıca başlama düdüğüyle birlikte 04:17. dakikaya kadar maç sessizce takip edilecek. Bu arada her taraftar depremzede çocuklar için getirdikleri oyuncakları stattaki alana bırakacak.











