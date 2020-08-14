Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı

Transfer dönemiyle birlikte takımlarda kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Trabzonspor'dan elini hızlı tutan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavililer açıkladıkları transferlerin yanı sıra aynı zamanda yeni oyuncularla da ilgilenmeye devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, bordo mavili ekip, Celtic'in 26 yaşındaki stoperi Jozo Simunovic ile prensip anlaşması sağladı.

2015 yılında Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon euro karşılığında Celtic'e transfer olan Hırvat oyuncu, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Marlon Rodrigues Trabzonspor'da Bordo-mavili kulüpten Marlon Rodrigues Xavier'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir."Oyuncuya ödenecek ücret konusunda KAP'a yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."Leipzig Alexander Sörloth için geliyor