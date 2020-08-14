Trabzonspor transfer haberleri: Celtic'in stoperi Jozo Simunovic ile anlaşma sağlandı
Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekibin Celtic forması giyen 26 yaşındaki stoper Jozo Simunovic'i kadrosuna katmak istiyor. Hatta Trabzonspor, Jozo Simunovic ile prensip anlaşması sağladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer dönemiyle birlikte takımlarda kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Trabzonspor'dan elini hızlı tutan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavililer açıkladıkları transferlerin yanı sıra aynı zamanda yeni oyuncularla da ilgilenmeye devam ediyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, bordo mavili ekip, Celtic'in 26 yaşındaki stoperi Jozo Simunovic ile prensip anlaşması sağladı.
2015 yılında Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon euro karşılığında Celtic'e transfer olan Hırvat oyuncu, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Yorum