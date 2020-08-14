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Trabzonspor transfer haberleri: Celtic'in stoperi Jozo Simunovic ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekibin Celtic forması giyen 26 yaşındaki stoper Jozo Simunovic'i kadrosuna katmak istiyor. Hatta Trabzonspor, Jozo Simunovic ile prensip anlaşması sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Jozo Simunovic'in değeri 2.2 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Jozo Simunovic'in değeri 2.2 milyon euro.

Transfer dönemiyle birlikte takımlarda kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Trabzonspor'dan elini hızlı tutan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavililer açıkladıkları transferlerin yanı sıra aynı zamanda yeni oyuncularla da ilgilenmeye devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, bordo mavili ekip, Celtic'in 26 yaşındaki stoperi Jozo Simunovic ile prensip anlaşması sağladı.

  • 2015 yılında Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon euro karşılığında Celtic'e transfer olan Hırvat oyuncu, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Marlon Rodrigues Trabzonspor'da
Marlon Rodrigues Trabzonspor'da

Bordo-mavili kulüpten Marlon Rodrigues Xavier'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir."Oyuncuya ödenecek ücret konusunda KAP'a yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."Leipzig Alexander Sörloth için geliyor

Leipzig Alexander Sörloth için geliyor
Leipzig Alexander Sörloth için geliyor

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a teklif yağmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için birçok takımın adı geçerken, son olarak da Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.Bild Gazetesi'nin haberine göre Leipzig takımdan göndermek istediği Patrik Schick yerine, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Roma'dan kiralanan oyuncudan memnun olmayan Alman kulübünün, Sörloth'un transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.Trabzonspor 6 milyon euroya alma hakkına sahipTrabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı anlaşmada Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca bordo mavililer 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda ettiVedat Muriqi yerine Papiss Cisse veya Famara Diedhiou

Reuters

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