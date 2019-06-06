Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Karaman’la konuştukları zaman uzun bir süreçten geçileceğini ifade ettiklerini belirterek, "Bir yeniden yapılanmada altyapıya önem veren oradan yetiştirdiği futbolcuları Trabzonspor ilke ve ülkülerini benimsemiş aynı aidiyet duygusuyla hizmet edecek olan bir kadroyla kurgusuyla ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya başlamıştık" dedi.

"Görüştüğümüz oyuncular var"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 3 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli ödemelerinin söz konusu olmayacağını belirterek, "Görüştüğümüz oyuncular var, yüzde 80-90 anlaşma noktasına yaklaştığımız, oyuncular var. Görüşmelerimizin devam ettiği oyuncular var. Politikamız ise, mevcut yönetimin başlı başına almış olduğu bir karar değil. UEFA’nın FFP anlaşmalarına da sadık kalmamız doğrultusunda. Bizim bu sene 2-3 maksimum 3 milyon Euro’nun üzerinde bonservis bedeli ödeme şansımız yok, öyle bir şey yaptığımız anda kulübün geleceğine kulüp başkanı olarak ihanet etmiş olurum. Bu açık ve nettir. Kulübün geleceğini karartmış olurum. Sadece borçlanma açısından değil. Takımımızın TFF’nin lisans yönetmeliği ve UEFA’nın yönetmeliğinin dışına çıkarak ihanet etmiş olurum" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Ağaoğlu, izleme ekibi ve teknik heyetin transferle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi;

"Paranız yoksa niye geldiniz deniyor, başkan dediğin transfer yapar’ deniyor. Yapılan transferde kulüp şampiyon olmuş kadar sevinen bir kitle oluşturduk maalesef. Bonservisi olmayan mümkünse veya bonservis bedeli olarak maksimum 6 transfer ya da 7 transfer gençleri de buna dahil ederek harcanacak para 3 ama ben da 2 ile sınırlamak niyetindeyim. Böyle bir transfer politikası izleyeceğiz. İsimler üzerine son derece hassas çalışıyoruz. İzleme ekibimiz, teknik heyet. Hocamız hiçbir zaman için bir günden bugüne tek isim empoze etmişliği yoktur. Biz de mali kriterler ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman: "Zorluklar imkanları doğurdu”

Trabzonspor’a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karaman, zaman zaman yaşanan zorlukların bazen imkan ve fırsatları da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Sorumluluklarını da bildiklerini söyleyen Karaman, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman kaz tüyü yataklarda, mükemmel ortamlarda mükemmel maddi ortamlar sunulmadı bize. Geçmişte yaşadıklarımız ve bugüne baktığımda sporculuk duruşundan asla taviz vermeyen, her gün öğrenmeye gayret eden bir öğrenci grubum vardı. Öğrenmeye de devam edecekler, tıpkı bizler gibi. Biz de bu oyuncu grubu olduğu sürece saha içerisinde de mücadele eden taraftar grubu olduğu müddetçe şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Bunun içerisinde bizim üzülerek gönderdiğimiz oyuncular da dahil bütün çabamız onları kazanma adına olur."

"Ben bir tane oyuncu istemedim. Ben kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu. Burada bizim profesyonellerimiz var onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber biz transfer politikasını oluşturacağız. Onların değerlendirmesiyle transfer politikasını belirleyeceğiz"