Trabzonspor ve DG Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pelosi'ye sert tepki: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Dışişleri Bakanlığı, "(Pelosi'nin Tayvan ziyareti) Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar. Kongre, ABD hükümetinin bir parçası olarak, tek Çin politikasına uymakla ve Tayvan bölgesi ile resmi ilişki kurmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongre'nin görevdeki liderlerinden olduğuna göre, Tayvan'ı ziyareti ve buradaki etkinlikleri, her ne biçim ve sebeple olursa olsun, ABD'nin resmi ilişkilerin seviyesini yükseltmeye yönelik büyük bir siyasi provokasyonudur" açıklamalarında bulundu.