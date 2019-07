UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

We will play against @Trabzonspor in the 3rd Qualifying Round of Europa League! pic.twitter.com/RE5SRFGlf0 — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) July 22, 2019

Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele etme hakkı kazandı. Prag ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya ile ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Karşıyaka formalarını terleten kaleci David Bicik de yer alıyor. Çekya Ligi'nde 12 şampiyonluğu bulunan Sparta Prag, maçlarını 18944 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda ayrıca adı Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh de bulunuyor. Trabzonspor, ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.