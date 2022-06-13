Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak

Bordo-mavili ekip, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27 Haziran'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.
Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanların ardından da 4 Temmuz'da yurt dışı kampına gidecek. Yurt dışı kampı için gidilecek ülkelerin şu an belli olmadığı ancak birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi.
- Trabzonspor, Avrupa'da iki aşamalı gerçekleştireceği kamplardan sonra 30 Temmuz'da Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.