Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak

Bordo-mavili ekip, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27 Haziran'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanların ardından da 4 Temmuz'da yurt dışı kampına gidecek. Yurt dışı kampı için gidilecek ülkelerin şu an belli olmadığı ancak birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi.

Trabzonspor, Avrupa'da iki aşamalı gerçekleştireceği kamplardan sonra 30 Temmuz'da Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.

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