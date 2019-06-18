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Trabzonspor Yusuf Sarı’yı KAP’a bildirdi

Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı’nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi IHA
Yusuf Sarı, Trabzonspor ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı, Trabzonspor ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Marsilya’da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncus Yusuf Sarı ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Marsilya'nın altyapısında oynayan Yusuf Sarı, Ümit Milli Takımda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 20 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor.

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