Trabzonspor'a 2 yıldız golcü birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, iki yıldız isimle prensip anlaşmasına vardı.

Roma'nın Çek futbolcusu Patrik Schick için girişimlerde bulunan bordo-mavili yönetim, İtalyan ekibini ikna edemeyince rotayı 29 yaşındaki İngiliz futbolcu Sturridge'e çevirdi.

Liverpool'la sözleşmesi sona eren Sturridge ile menajerler aracılığıyla tatilini yaptığı Boston'da bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edilirken, yapılacak son bir görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

Trabzonspor'un Başakşehir'den ayrılan Adebayor'la da el sıkıştığı ancak bu transfer için Sturridge'in durumunun netleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan İngiliz forvet Daniel #Sturridge'in kariyer performansı. pic.twitter.com/R30ivqEVtv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 26, 2019



