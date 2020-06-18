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Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber

Fenerbahçe maçında sakatlanan Trabzonsporlu Nwakaeme'nin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 39 maçta 14 gol atarken, 11 de asist kaydetti.

Bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 39 maçta 14 gol atarken, 11 de asist kaydetti.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

  • Sonuçlara göre, Nwakaeme'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Nwakaeme, Fenerbahçe maçının 35. dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakmıştı.
Nwakaeme, Fenerbahçe maçının 35. dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakmıştı.

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