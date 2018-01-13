Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda transfer politikası izleyen Trabzonspor, İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Fransız oyuncu Loic Remy'ye transfer teklifinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün, oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin euroluk bir teklif yaptı.

Yapılan teklifin yanında bonuslar sunan Karadeniz ekibi; Şampiyonlar Ligine kalınması, Süper Lig maçlarında elde edilecek galibiyetlere, atacağı ve attıracağı gollere ekstra prim önerdi. Karadeniz ekibi sunduğu teklif karşısında beklemeye başladı.

Las Palmas forması altında bu sezon 6 gol atan oyuncu üçüncü bölgenin merkeziyle sağında ve solunda görev yapıyor.

Dün Fransız basınında yer alan haberlerde Remy'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti.