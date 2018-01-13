SÜPER LİG

Fransız basınında Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen forvet oyuncusu Loic Remy'ye Trabzonspor'un teklif yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Sezon başında Chelsea'den transfer edilen Remy, Las Palmas formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

Sezon başında Chelsea'den transfer edilen Remy, Las Palmas formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda transfer politikası izleyen Trabzonspor, İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Fransız oyuncu Loic Remy'ye transfer teklifinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün, oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin euroluk bir teklif yaptı.

Yapılan teklifin yanında bonuslar sunan Karadeniz ekibi; Şampiyonlar Ligine kalınması, Süper Lig maçlarında elde edilecek galibiyetlere, atacağı ve attıracağı gollere ekstra prim önerdi. Karadeniz ekibi sunduğu teklif karşısında beklemeye başladı.

Las Palmas forması altında bu sezon 6 gol atan oyuncu üçüncü bölgenin merkeziyle sağında ve solunda görev yapıyor.

  • Dün Fransız basınında yer alan haberlerde Remy'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'da Remy iddiası
Galatasaray'da Remy iddiası

Sol bek arayışında olan Galatasaray'da Loic Remy sesleri çıkmaya başladı. Fransız basınında yer alan iddiaya göre; Las Palmas'dan ayrılması beklenen Loic Remy'in sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı ifade edildi.Adı daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Remy, Las Palmas formasıyla bu sezon 13 maçta 6 gol kaydetti.Sürpriz Remy mi?Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sürpriz bir ismi kadrolarına katabileceklerini söylemişti. Fransız basının bu iddiasının ardından Terim'in bahsettiği ismin Remy olduğu konuşulmaya başlandı.Fatih Terim: Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum, önce sol beke. Sonra teknik heyetin aklında bir şey var, belki onu yapabiliriz. Loic Alex Remy (@loicremy.972)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 29, 2017 at 9:46ös PST)

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