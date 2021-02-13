Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de bugün sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Bordo-mavili takımda perşembe günü bir futbolcu, cuma günü ise iki futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.



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