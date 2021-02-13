Spor Trabzonsporda 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
SÜPER LİG

Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Bordo-mavili kulüp, 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İzolasyona alınan oyuncuların tedavisine başlandığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri açıklanmadı.
Testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri açıklanmadı.

Süper Lig'de bugün sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Bordo-mavili takımda perşembe günü bir futbolcu, cuma günü ise iki futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
SPOR
Trabzonspor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Abone Ol Google News
Saldırıiddiasına yalanlama

Saldırı
iddiasına yalanlama

​Emniyet müdürlüğünden açıklama geldi.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Bomba atılmış gibiydi!

​Çeşme'deki hortum dehşetinin tanıkları anlattı

​15 Şubat için saldırı hazırlığı yapıyorlardı

Kıyı bölgelerde artabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

​8 yıl sonra oğlu ile aynı kaderi paylaştı
15 gemicinin<br>6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

15 gemicinin
6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

​Nijerya'da kaçırılan mürettebat serbest bırakılmıştı.
'Eskimo' usulü balık tutma

'Eskimo' usulü balık tutma

Buz tutan Çoruh Nehri'ni kazmalarla kırarak rızkını topluyor.

O da çiçek bu da çiçek

O da çiçek bu da çiçek

​14 Şubat Günü diyerek karnabaharda indirim yaptı.
Sahte polisler yakalandı

Sahte polisler yakalandı

İki kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandırdılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.