Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası: Kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı

Bakasetas'ın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u Bakasetas ve Nwakaeme’nın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, adım adım zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.

Puanını 42’ye yükselten bordo-mavili takım 48 puanla aynı puana sahip Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi. Ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibinde ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Yunan oyuncu Bakasetas, takıma önemli katkı sağladı.

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9 günde 3 maç ve 2 gol

Trabzonspor’un ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala 30 Ocak Cumartesi sabahı Trabzon’a getirdiği Anastasios Bakasetas, ilk maçına 31 Ocak Pazar günü İstanbul’da Beşiktaş karşısında çıktı. Oyuna maçın ikinci yarısında giren Yunan oyuncu 29 dakika sahada kaldı. 4 Şubat Perşembe günü ise Trabzonspor’un sahasında konuk ettiği Denizlispor maçında ilk 11’de sahaya çıkan oyuncu takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. 8 Şubat Pazartesi günü oynanan Yeni Malatyaspor maçında da sahneye çıkan Bakasetas, 50. dakikada takımını öne geçiren golü atan oyuncu forma giydiği 3 maçta 198 dakikaya 2 gol sığdırdı. 9 günde 3 maça çıkıp 2 gol atan Bakasetas son iki haftada elde edilen 6 puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında Trabzonspor’a önemli bir güç sağladı.

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Bakasetas'ın Yeni Malatyaspor maçındaki gol vuruşu

Uyum sorunu yaşamadı

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Bakasetas’ın, bordo-mavili takımda uyum sorunu yaşamadığı gözlendi. Teknik direktör Abdullah Avcı başta olmak üzere takım arkadaşlarıyla da önemli bir diyalog sağlayan Bakasetas, kısa zamanda ortaya koyduğu performansla Trabzonspor’un hücum hattına güç getirdi.

"Bakasetas Trabzonspor'da yabancılık çekmeyecek. Kulübün yayınladığı antrenman fotoğraflarında Berat Özdemir ile iyi bir ilişki içerisinde olduğunu gördük. Berat Özdemir'in Yunanca bilmesi yeni takım arkadaşı Bakasetas'ı takıma erken adapte etti."



(🔗Hasan Tüncel - 61 Saat) pic.twitter.com/9ap1Sr6LPu — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 31, 2021

En iyi başlangıç

Yeni Malatyaspor maçında attığı golle son iki haftayı boş geçmeyen Bakasetas, kulüp düzeyinde ise en iyi çıkışını yaptı. Forma giydiği takımlarda ilk haftaları boş geçen 27 yaşındaki oyuncu, yeni takımı Trabzonspor’da ise ilk 3 haftada 2 gol bularak kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.

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"Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Trabzonspor’un yeni transferi Bakasetas, her şeyin kendisi için çok iyi gittiğini belirterek, "Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi mücadele ederek çok iyi bir galibiyet aldık. Galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligin zirvesiyle aramızda 6 puanlık bir fark kaldı ve inşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.