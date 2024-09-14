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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı için koreografi hazırlığı

Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarların koreografi hazırlığı devam ediyor.

Haber Merkezi
13:29 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:40 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı için koreografi hazırlığı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı için koreografi hazırlığı

Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın 103’üncü kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlardan koreografi hazırlığı yoğun bir şekilde sürüyor.


Şenol Güneş temalı koreografi yapılacak

Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alacak.


Narin unutulmayacak

Yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın da olacağı hazırlıklarda ayrıca son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan gündemlerinden olan Narin için de bir görsel hazırlandığı öğrenildi.

#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
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