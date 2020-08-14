Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, Kovid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin Kovid-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.

Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktı Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'dan da pozitif vaka haberleri geldi. Sarı kırmızılıların tatil dönüşü yaptırdığı testlerde iki futbolcuda vakaya rastlandı.Galatasaray'ın açıklaması şöyle;"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020