Spor Trabzonsporda üç futbolcu tüm maçlarda forma giydi
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'da üç futbolcu tüm maçlarda forma giydi

Bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 12 resmi maçta bin 26 dakika ile en fazla süre alan oyuncusu Eren Elmalı olurken, bu oyuncuyu 989 dakika ile Larsen, 977 dakika ile Trezeguet takip etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonsporda bu sezon en fazla süre alan futbolcular
Trabzonspor'un Gaziantep FK maçındaki 11'i

Trabzonspor'da Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet, 12 resmi maçın tamamında forma giydi.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 4, 1 de Süper Kupa olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibinde, bu dönemde vazgeçilmez isimler Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet oldu. Sol bek Eren Elmalı, 12 karşılaşmada bin 26 dakika ile en fazla süre alan oyuncuların başında gelirken bu ismi 989 dakika ile sağ bek Larsen takip etti, Mısırlı futbolcu Trezeguet de 977 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor'da söz konusu dönemde 28 oyuncu forma giyerken 3 yeni transfer, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından her maçta oynatıldı.

Sakatlıklar bazı oyuncuları etkiledi

Trabzonspor'da bazı futbolcular, sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamadı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada görev alamazken 9 maçta 810 dakika forma giydi. Kolu kırılan ve ameliyat edilen Edin Visca, 3 müsabakada 196 dakika oynayabildi.

Yedi maçta 476 dakika görev alan Dorukhan Toköz'ün de çapraz bağları koptu. Ameliyat edilen Dorukhan, sezonu kapadı.

Marek Hamsik, adale sakatlığı nedeniyle sezonun ilk resmi müsabakası olan Süper Kupa maçında sakatlandıktan sonra sahalara döndü. Slovak oyuncu, 6 maçta 324 dakika oynadı.

Yeni transferlerden Yusuf Yazıcı da sakatlığı nedeniyle 1 maçta 44 dakika oynayabildi. Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Bruno Peres ve Serkan Asan ise hiç forma giyemedi.

En az süre alanlar

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan 3 maçta 5 dakika, Emrehan Gedikli 1 maçta 8 dakika, Naci Ünüvar 1 maçta 9 dakika, Lahtimi ise 1 maçta 11 dakika ile en az süre alan oyuncular oldu. Genç oyuncular Kerem Şen ile Taha Altıkardeş ise hiç süre alamadı.

Takımdan ayrılan Berat Özdemir 1 maçta 5 dakika, Cornelius 7 maçta 583 dakika, Kouassi 8 maçta 189 dakika görev yaptı.

Fırtına'da Hamsik var sorun yok
SPOR
Fırtına'da Hamsik var sorun yok

En beğendiği Türk futbolcu

En beğendiği
Türk futbolcu

​Inter efsanesi Javier Zanetti'den samimi açıklamalar.
10 günlükderbi kampı

10 günlük
derbi kampı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları çok sıkı geçecek.
Rüzgarı tersine çevirdi

Rüzgarı
tersine çevirdi

​Fenerbahçe'ye transferi tepki çekmişti, takımın vazgeçilmezi oldu.
Hamsik var <br>sorun yok

Hamsik var
sorun yok

​Slovak yıldız Trabzonspor'a önemli katkı sağlıyor.
Bir puan yetiyor

Bir puan yetiyor

​A Milli Takımımız B Ligi aşkına bugün sahaya çıkıyor.
'Hepinize <br>ihtiyacım var'

'Hepinize
ihtiyacım var'

​Okan Buruk az süre alan oyuncularla toplantı yaptı.
'Yılın en kötüsü' seçtiler

'Yılın en kötüsü' seçtiler

​Galatasaray'dan aldıkları futbolcu için anket düzenlediler.
'Kadro değişmeyecekti'

'Kadro değişmeyecekti'

Stefan Kuntz'tan Salih Uçan ve Umut Bozok açıklaması.
'Biz yeni öğrenmedik'

'Biz yeni öğrenmedik'

​Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması.
En çok düdük çalan hakem

En çok düdük çalan hakem

​Süper Lig'de ilk 7 haftanın hakem istatistikleri
Takımın neşe kaynağı

Takımın neşe kaynağı

​Manolis Siopis Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutlu
Volkan Demirel Hatayspor'da

Volkan Demirel Hatayspor'da

​Yeni hoca ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
'Yerli statüsünde <br>oynayamaz'

'Yerli statüsünde
oynayamaz'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi merak edilen soruyu yanıtladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.